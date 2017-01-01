Звонки с 10-00 до 20-00

+7 985 161-95-81
+7 926 813-89-73


ТК Строймаркет на Бессарабке,
к.4, п.11
ДОСТАВКА по МОСКВЕ и МО

Купить краски Flugger и KABE - лучшие предложения

FLUTEX PRO 5 (флюгер флютекс про 5) - матовая акриловая краска для стен и потолков хитFLUTEX PRO 5 (флюгер флютекс про 5) - матовая акриловая краска для стен и потолков
Производитель: FLUGGER (Дания)
2 400 руб
2 400 руб
2 900 руб
6 300 руб
6 300 руб
7 800 руб
18 500 руб
18 500 руб
23 650 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
FLUTEX PRO 7 (флюгер флютекс про 7) - матовая акриловая краска для стен и потолков хитFLUTEX PRO 7 (флюгер флютекс про 7) - матовая акриловая краска для стен и потолков
Производитель: FLUGGER (Дания)
2 250 руб
2 250 руб
2 950 руб
6 600 руб
7 150 руб
8 150 руб
19 400 руб
22 350 руб
24 450 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
FLUTEX PRO 10 (флюгер флютекс про 10) - матовая акриловая краска для стен и потолков хитFLUTEX PRO 10 (флюгер флютекс про 10) - матовая акриловая краска для стен и потолков
Производитель: FLUGGER (Дания)
2 550 руб
2 550 руб
3 100 руб
6 850 руб
6 850 руб
8 350 руб
20 600 руб
20 600 руб
25 500 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
Матовая краска для потолка Flugger Flutex 2S хитFLUTEX 2S (флюгер флютекс 2S) - суперматовая латексная белая краска для потолка
Производитель: FLUGGER (Дания)
2 300 руб
6 400 руб
17 850 руб
19 700 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
матовая моющаяся акриловая краска для стен и потолка Flugger DEKSO 5 хитDEKSO 5 - матовая моющаяся акриловая краска для стен и потолков
Производитель: FLUGGER (Дания)
2 950 руб
3 400 руб
3 600 руб
8 500 руб
10 450 руб
13 450 руб
34 400 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
Акриловая краска для стен и потолка Flugger Flutex 5 хитFLUTEX 5 (флюгер флютекс 5) - матовая акриловая краска для стен и потолков
Производитель: FLUGGER (Дания)
1 700 руб
1 700 руб
3 995 руб
4 675 руб
16 873 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
FLUTEX 10 шелковисто матовая краска для стен и потолков хитFLUTEX 10 шелковисто матовая краска для стен и потолков
Производитель: FLUGGER (Дания)
1 573 руб
1 573 руб
3 995 руб
4 463 руб
16 448 руб
База:
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
грунт Flugger укрепляющий глубокого проникновения хитSEALER NON DRIP - укрепляющий грунт глубокого проникновения для стен
Производитель: FLUGGER (Дания)
4 650 руб
14 650 руб
Объем:
Подробнее
Купить в один клик
ФИО или название компании*:
Контактные телефоны (с кодом города)*:
Цвет:

Укажите цвет и каталог, если вы их знаете: консультант сможет сообщить стоимость колеровки и скорректировать базу продукта при необходимости.

* — Поля, обязательные к заполнению
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.

Магазин Краски Flugger в Москве

Краски Flugger - сайт интернет- и салона-магазина качественных европейских красок и лаков FLUGGER (Дания), красок KABE (Польша), декоративных штукатурок CAP ARREGHINI (Италия), малярного инструмента FLUGGER (Дания). 

Наши сотрудники помогут вам подобрать нужный вид покрытия, выбрать подходящий цвет и дадут советы по использованию. Также наши специалисты имеют большой опыт по работе с декоративным материалами - подбор и нанесение декоративных фактурных штукатурок.

Купить качественные краски для стен и потолка премиум класса в Москве, Истре, Павловской слободе и МО Вы можете, оформив заказ с доставкой  через сайт или связавшись по телефону +7 985 161-95-81 с менеджером. По согласованию доступен выезд консультанта для подбора материала и цвета на объект.

Салон магазин расположен недалеко от города Истра на территории современного торгового комплекса Строймаркет в Павловской Слободе. Здесь вы сможете получить консультацию грамотных специалистов, подобрать цвет и тип краски, купить пробники цветов или оформить весь заказ.

Подробнее о магазине красок Flugger

Магазин премиум краски в Москве - Краски Flugger купить

Наши бренды красок для стен и потолков

Краски Flugger купитьКраски KABE купитьИтальянская декоративная штукатурка CAP ARREGHINI

Интернет-магазин краски Flugger, Kabe, декоративной штукатурки CAP ARREGHINI

Краски Флюгер и Кабе, декоративная штукатурки CAP ARREGHINI используются во многих современных интерьерах. Это практичный вид декоративного покрытия, не нуждающийся в особом уходе. Они не портятся, не выгорают и в течение многих лет будут радовать яркостью оттенков. В нашем интернет-магазине  профессиональной краски в Москве (у нас также есть пункт самовывоза с экспозицией товаров, где можно все посмотреть и сделать заказ) представлен большой выбор оригинальной продукции от фабрик Flugger, Kabe, CAP ARREGHINI по выгодным ценам.

Качественная Краска для стен

Краски премиум класса Флюгер для стен, потолка и других поверхностей

Датская компания Flugger производит качественные моющиеся и акриловые краски, лаки, грунтовки, а также покрытия для наружных работ. Эта продукция не только имеет оптимальное соотношение стоимости и качества, но и безопасна для здоровья и окружающей среды. Производитель идет в ногу со временем, поэтому уделяет внимание не только декоративным характеристикам красок, но и их безопасности.

В палитре Flugger Более 1200 оттенков красок на официальном сайте

Интерьерные краски Flugger

В нашем магазине можно купить краску Флюгер для любого интерьера. В палитре представлено  более 1200 оттенков. Если вы растерялись среди такого количества цветов, наш консультант готов приехать на объект и бесплатно подобрать оттенок. Вы сможете увидеть, как он будет смотреться в реальных условиях освещения, а не на картинке. Для внутренних работ наш интернет-магазин предлагает акриловые краски, латексные покрытия, не имеющие неприятного запаха. Их можно применять в любых жилых помещениях.

Покрытия для любых поверхностей

У нас есть краски для:

  • - стен
  • - потолков 
  • - мебели
  • - радиаторов отопления
  • - пола
  • - деревянных поверхностей
  • - фасадов

Flugger — это премиум качество, признанное во всем мире. Вы можете выбрать матовое, глянцевое покрытие, краски с декоративным и магнитным эффектом. В ассортименте есть и моющиеся покрытия, за которыми легко ухаживать. Краски легко наносятся и имеют ровный, насыщенный оттенок даже при использовании в один слой.

купить Краски Flugger в москве

Польские краски Kabe

В нашем магазине красок есть и краски Кабе, произведенные в Польше по швейцарской технологии. В ассортименте представлен большой выбор экологически чистых покрытий и грунтовок.

Преимущества продукции:

  • - большой выбор оттенков
  • - безопасность для здоровья
  • - простота нанесения
  • - долговечность
  • - качество, признанное в Европе
  • - выдающиеся характеристики
  • - привлекательные цены

Краски Кабе проходят многоступенчатый контроль качества и отмечены специальным знаком, подтверждающим, что они соответствуют швейцарским стандартам.

Где купить настоящие краски Флюгер и Kabe

Если вы хотите купить настоящую продукцию Флюгер в Москве, вы можете узнать адреса магазинов, но проще зайти на наш сайт kraski-flugger.ru, где представлен весь ассортимент продукции. Мы представляем только оригинальные покрытия, соответствующие европейским стандартам качества и безопасности. В каталоге вы сможете подобрать грунтовки, лаки и краски для интерьера дома или офиса, а также купить составы для наружных работ и защиты поверхностей от грибка и влияния окружающей среды. Мы сотрудничаем с официальным представителем продукции в России, имеем все сертификаты на продукцию.

Премиум краски для внутренних работ

Если вы ищете качественную краску без запаха для внутренних работ, мы поможем подобрать вам оптимальный вариант. Большой выбор современных решений, помощь специалиста в выборе оттенка и выгодные условия сотрудничества ждут вас.