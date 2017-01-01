Купить краски Flugger и KABE - лучшие предложения

Магазин Краски Flugger в Москве Краски Flugger - сайт интернет- и салона-магазина качественных европейских красок и лаков FLUGGER (Дания), красок KABE (Польша), декоративных штукатурок CAP ARREGHINI (Италия), малярного инструмента FLUGGER (Дания). Наши сотрудники помогут вам подобрать нужный вид покрытия, выбрать подходящий цвет и дадут советы по использованию. Также наши специалисты имеют большой опыт по работе с декоративным материалами - подбор и нанесение декоративных фактурных штукатурок. Купить качественные краски для стен и потолка премиум класса в Москве, Истре, Павловской слободе и МО Вы можете, оформив заказ с доставкой через сайт или связавшись по телефону +7 985 161-95-81 с менеджером. По согласованию доступен выезд консультанта для подбора материала и цвета на объект. Салон магазин расположен недалеко от города Истра на территории современного торгового комплекса Строймаркет в Павловской Слободе. Здесь вы сможете получить консультацию грамотных специалистов, подобрать цвет и тип краски, купить пробники цветов или оформить весь заказ. Подробнее о магазине красок Flugger

Наши бренды красок для стен и потолков

Интернет-магазин краски Flugger, Kabe, декоративной штукатурки CAP ARREGHINI

Краски Флюгер и Кабе, декоративная штукатурки CAP ARREGHINI используются во многих современных интерьерах. Это практичный вид декоративного покрытия, не нуждающийся в особом уходе. Они не портятся, не выгорают и в течение многих лет будут радовать яркостью оттенков. В нашем интернет-магазине профессиональной краски в Москве (у нас также есть пункт самовывоза с экспозицией товаров, где можно все посмотреть и сделать заказ) представлен большой выбор оригинальной продукции от фабрик Flugger, Kabe, CAP ARREGHINI по выгодным ценам.

Краски премиум класса Флюгер для стен, потолка и других поверхностей

Датская компания Flugger производит качественные моющиеся и акриловые краски, лаки, грунтовки, а также покрытия для наружных работ. Эта продукция не только имеет оптимальное соотношение стоимости и качества, но и безопасна для здоровья и окружающей среды. Производитель идет в ногу со временем, поэтому уделяет внимание не только декоративным характеристикам красок, но и их безопасности.

В палитре Flugger Более 1200 оттенков красок на официальном сайте

В нашем магазине можно купить краску Флюгер для любого интерьера. В палитре представлено более 1200 оттенков. Если вы растерялись среди такого количества цветов, наш консультант готов приехать на объект и бесплатно подобрать оттенок. Вы сможете увидеть, как он будет смотреться в реальных условиях освещения, а не на картинке. Для внутренних работ наш интернет-магазин предлагает акриловые краски, латексные покрытия, не имеющие неприятного запаха. Их можно применять в любых жилых помещениях.

Покрытия для любых поверхностей

У нас есть краски для:

- стен

- потолков

- мебели

- радиаторов отопления

- пола

- деревянных поверхностей

- фасадов

Flugger — это премиум качество, признанное во всем мире. Вы можете выбрать матовое, глянцевое покрытие, краски с декоративным и магнитным эффектом. В ассортименте есть и моющиеся покрытия, за которыми легко ухаживать. Краски легко наносятся и имеют ровный, насыщенный оттенок даже при использовании в один слой.

Польские краски Kabe

В нашем магазине красок есть и краски Кабе, произведенные в Польше по швейцарской технологии. В ассортименте представлен большой выбор экологически чистых покрытий и грунтовок.

Преимущества продукции:

- большой выбор оттенков

- безопасность для здоровья

- простота нанесения

- долговечность

- качество, признанное в Европе

- выдающиеся характеристики

- привлекательные цены

Краски Кабе проходят многоступенчатый контроль качества и отмечены специальным знаком, подтверждающим, что они соответствуют швейцарским стандартам.

Где купить настоящие краски Флюгер и Kabe

Если вы хотите купить настоящую продукцию Флюгер в Москве, вы можете узнать адреса магазинов, но проще зайти на наш сайт kraski-flugger.ru, где представлен весь ассортимент продукции. Мы представляем только оригинальные покрытия, соответствующие европейским стандартам качества и безопасности. В каталоге вы сможете подобрать грунтовки, лаки и краски для интерьера дома или офиса, а также купить составы для наружных работ и защиты поверхностей от грибка и влияния окружающей среды. Мы сотрудничаем с официальным представителем продукции в России, имеем все сертификаты на продукцию.

Если вы ищете качественную краску без запаха для внутренних работ, мы поможем подобрать вам оптимальный вариант. Большой выбор современных решений, помощь специалиста в выборе оттенка и выгодные условия сотрудничества ждут вас.